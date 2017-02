"Perspectieven op een gezond en gelukkig leven." Zo heet de leerstoel die Annemans aan de UGent heeft gekregen om meer te weten te komen over het algemene geluksgevoel van de Belg. "Het is de bedoeling meer inzicht te krijgen in alle factoren die geluk beïnvloeden", vertelt hij in "Van Gils & Gasten".

"We proberen al die complexe factoren in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is te achterhalen aan welke touwtjes beleidsmakers, werkgevers, onderwijs en zo meer moeten trekken om het gemiddelde geluk van de Belg te doen stijgen. De voorbije 15 jaar is dat gestagneerd. Wij willen het opdrijven én het verschil tussen wie het goed heeft en wie het niet goed heeft verkleinen."