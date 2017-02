Een van die wetenschappers is Michael Gillon, een astronoom verbonden aan de universiteit van Luik. "Vorig jaar was Gillon de hoofdauteur van een wetenschappelijk artikel waarin hij uit de doeken deed hoe hij en zijn team drie aardachtige planeten hadden ontdekt in een baan rond de koele dwergster 2MASS J23062928-0502285 (intussen bekend als TRAPPIST-1)", schrijft NASA Watch. "Die ster bevindt zich op een afstand van 39,5 lichtjaren."

"Morgen zal NASA de ontdekking van 4 bijkomende aardachtige planeten in een baan rond TRAPPIST-1 aankondigen", concludeert NASA Watch. De website gokt dat 6 van de 7 planeten rotsplaneten zijn die zich in de zogenoemde leefbare zone rond de ster bevinden. In die zone kan water in vloeibare vorm voorkomen, als die planeten water bevatten tenminste.