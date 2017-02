Het is een van de belangrijkste veilige havens voor dieren in Centraal-Afrika: het Minkébé National Park in Gabon. Uit een studie van de universiteit van Duke in de Amerikaanse staat North Carolina blijkt nu dat die plek voor bosolifanten wel degelijk gevaarlijk is.

Tussen 2004 en 2014 is de populatie bosolifanten in het park met liefst 80 procent afgenomen door stroperij. Dat komt neer op meer dan 25.000 dieren die voor hun ivoor zijn afgeslacht.

"Het verlies van 25.000 olifanten in dit park is een grote stap terug voor het voortbestaan van deze soort, gezien bijna de helft van de naar schatting 100.000 bosolifanten in Centraal-Afrika in Gabon leeft", zegt assistent-professor tropische ecologie John Poulsen van de universiteit van Duke.

De resultaten zijn ook een tegenslag voor de regering van Gabon die sinds 2011 grote inspanningen levert om stroperij tegen te gaan. Volgens Poulsen zijn die inspanningen effectief tegen binnenlandse stropers, maar verhinderen ze niet dat stropers uit buurlanden en met name uit Kameroen hun slag slaan.