Het verschil met de voorgaande missies? De Polarstern is een enorm wetenschappelijk platform en zijn lijst aan taken en doelen is ongezien. "Het schip is volledig uitgerust met apparatuur. We zullen water-, ijs- en luchtstalen nemen en we zullen kampen opstellen op het ijs dicht bij de Polarstern, maar even goed op 20 à 30 kilometer. De hele opstelling zal door het Arctische gebied drijven, wat ons fascinerende, nieuwe inzichten over ons klimaatsysteem zal opleveren."

De onderzoekers willen zelfs nog verder gaan en start- en landingsbanen aanleggen op het ijs, zodat vliegtuigen het onderzoek kunnen ondersteunen.

