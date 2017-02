Het gaat om Dinocephalosaurus (reptiel met een vreselijk hoofd), een visetend marien reptiel dat zo'n 245 miljoen jaar geleden leefde in het Trias-tijdperk, nog voor de dinosauriërs. Er is nu in Yunnan in China een nieuw, goed bewaard fossiel van gevonden, waarop duidelijk een embryo in de buikholte te zien is.

Zoogdieren en sommige reptielen, bepaalde slangen en hagedissen bijvoorbeeld, zijn vivipaar of levendbarend, hun jongen worden dus levend geboren. De meeste andere reptielen en amfibieën leggen eieren, ze zijn ovipaar.

Dinocephalosaurus is het eerste lid van een ruime groep gewervelden die archosauromorfen genoemd wordt, waarvan nu gebleken is dat het levendbarend is. Tot de archosauromorfen behoren vogels, krokodillen en hun verwanten, en de pterosaurussen, uitgestorven vliegende reptielen. Tot nu dacht men dat de hele groep eieren legde, dat dat een biologische beperking was die de hele afstammingslijn trof.

"Het feit dat in het fossiel een embryo te zien is, verandert ons beeld van de evolutie van het voortplantingssysteem van de gewervelden", zei Jun Liu van de universiteit van Hefei in China, een van de auteurs van de studie aan het persbureau AFP.

Het nieuwe fossiel laat overigens toe nog een ander besluit te trekken: het geslacht van een baby Dinocephalosaurus wordt genetisch bepaald. Bij krokodillen is dat niet het geval, daar wordt het geslacht bepaald door de temperatuur waarop de eieren uitgebroed worden. Boven een bepaalde temperatuur komt er een mannetje uit het ei, onder een bepaalde temperatuur een vrouwtje.