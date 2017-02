De fossielen van het ecosysteem in Idaho dateren van 1,3 miljoen jaar na de Perm-Trias-massa-extinctie, wat in geologische termen behoorlijk snel is.

De Perm-Trias-massa-extinctie vond plaats 251,9 miljoen jaar geleden, en wordt ook het "Grote sterven" genoemd. Het was de grootste uitstervingsgolf uit de geschiedenis, erger dan de Krijt-Paleogeen-massa-extinctie die bijna 66 miljoen jaar geleden het einde betekende van de dinosauriërs. Naar schatting 70 procent van alle landdieren en 95 procent van alle zeedieren stierven uit op het einde van het perm-tijdperk.

De oorzaak van de uitstervingsgolf staat nog niet vast, maar veel geleerden wijzen naar kolossale vulkaanuitbarstingen in het noorden van Siberië, waarbij grote hoeveelheden broeikasgassen en giftige stoffen in de atmosfeer terechtkwamen. Dat leidde tot een ernstige opwarming van de aarde en grote veranderingen in de chemische samenstelling van de oceanen, onder meer een verzuring van het water en een sterke vermindering van het zuurstofgehalte in het water.