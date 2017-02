Auteur: Kirsten Sokol

Kirsten Sokol Het lijstje continenten op aarde wordt mogelijk uitgebreid met een nieuwkomer. Zealandia, een gebied bestaande uit Nieuw-Zeeland en een onderzeese landmassa in de Pacifische Oceaan, maakt aanspraak op de titel. Er is al decennialang discussie over de status van het gebied.