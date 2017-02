De wolharige mammoet is naar schatting 4.000 jaar geleden uitgestorven, na de laatste IJstijd. Toch zouden wetenschappers stilaan in staat zijn om het oerdier terug tot leven wekken, in een nieuwe vorm weliswaar. De mammoet 2.0 zou een straf staaltje van genetisch ingenieurschap kunnen worden.

Op een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science deze week heeft het team van Harvard zijn "ontuitsterfplan" voor de mammoet voorgesteld. Over naar schatting twee jaar zou het mogelijk zijn om een zogenoemde "hybride embryo" te creëren: genetisch materiaal van de mammoet zou worden "geprogrammeerd" in een Aziatische olifant. Dat is het dier dat genetisch het meest lijkt op een mammoet.

"Op die manier ontstaat dus een olifant-mammoet. Het dier zal eerder op een olifant lijken, maar toch ook enkele duidelijke mammoettrekken hebben", zegt professor George Church daarover. "We zijn er nog niet helemaal, maar over enkele jaren moet dit mogelijk zijn."