Bij het zeeijs van de Zuidpool is het al iets moeilijker, stelt Pattyn. "In die zin dat het zeeijs vrijwel contant is geweest, afgezien van dit jaar. Dit jaar zitten we op een absoluut minimum. Het is iets om op te volgen. Dit fenomeen is eigenlijk nieuw."

Hij legt uit dat er ook al plannen zijn geweest op Antarctica om de stijging van de zeespiegel tegen te gaan door zeewater te sproeien op de ijskap. "Maar dat is een huzarenstukje dat veel energie vergt om dat te doen." Pattyn vindt dat wanneer je start, je er ook járen mee moet doorgaan. "Anders houdt het het risico in dat je op een punt terugkeert waarop er eigenlijk niks is gebeurd."