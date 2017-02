Uit hun analyse, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt dat het zuurstofgehalte wereldwijd gemiddeld met meer dan 2 procent is gedaald gedurende de laatste vijftig jaar. Met uitzondering van een paar regio's is het zuurstofgehalte overal gedaald en de daling is het sterkst in het noorden van de Stille Oceaan en het zuiden van de Atlantische Oceaan.

Twee procent kan niet veel lijken maar het komt neer op 80 miljard ton zuurstof. Bovendien kan de daling grote gevolgen hebben voor zones in de oceaan waar nu al weinig zuurstof is, zoals de "oxygen minimum zones", een regio tussen 200 en 1.000 meter onder het oppervlak met bijzonder weinig zuurstof. In die zones kan de vermindering het zuurstofgehalte onder het minimum duwen dat nodig is voor marien leven.

"Aangezien grote vissen in het bijzonder gebieden met weinig zuurstof vermijden of er niet in kunnen overleven, kunnen de veranderingen verreikende biologische gevolgen hebben", zei doctor Sunke Schmidtko, de belangrijkste auteur van de studie.