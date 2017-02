Coolsaet benadrukt dat dit een complex vraagstuk is. "We moeten kijken naar verschillende factoren. Is die vrouw lichamelijk in staat om kinderen groot te brengen? Is haar hormonaal systeem daar nog toe in staat? En hoe zit het met haar psychische toestand?"

"Hoewel vrouwen gemiddeld vijf jaar langer leven dan mannen, neemt het risico op ziekteprocessen toe naarmate men ouder wordt. Uiteraard kan iedereen wegvallen, maar naarmate de leeftijd toeneemt, is de kans toch groter. Daarbovenop nemen de vitaliteit en het hormonenstelsel dat nodig is om kinderen op te voeden, af. We hebben weinig vergelijkingsmateriaal, dus we weten niet wat de impact op de kinderen zal zijn, simpelweg omdat dat soort moeders in feite niet bestaat."

En ook de psychische staat van de vrouw speelt een rol. "Haar verleden zou nagekeken moeten worden: welke relaties heeft ze gehad? Kan ze zich hechten? Is ze een moedertype, en zo ja, waarom heeft ze dan niet vroeger kinderen gekregen? Of is het een puur spectaculair geval? Wil de vrouw een identiteit verwerven op die manier? Als dat zo is, heeft ze haar doel wel bereikt, nu het nieuws de wereld rondgaat."

Het mag duidelijk zijn, een juiste opinie vormen is in dit geval niet gemakkelijk. "Maar het blijft moreel onverantwoord, niet voor haar, maar voor haar kinderen", concludeert hij.