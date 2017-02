Hij staat in de geschiedenisboeken als een van de belangrijkste politici van de 20e eeuw: Winston Churchill, de premier van het Verenigd Koninkrijk die zijn land en bij uitbreiding de rest van de wereld door WO II loodste.

Minder bekend is dat hij tal van artikels schreef voor Britse en Amerikaanse media, niet in het minst om zijn riante levensstijl te bekostigen. Daarbij focuste hij vaak op wetenschap en technologie, zijn stokpaardjes die hij ook in zijn beleid vertaalde. Zo zou hij begin jaren 40 als eerste premier ooit een wetenschappelijke adviseur in dienst nemen. Hij subsidieerde ook tal van laboratoria, telescopen en nieuwe technologieën.

In de archieven van het US National Churchill Museum in Fulton, in de Amerikaanse staat Missouri, is recent een essay van 11 pagina's opgedoken dat Churchill in 1939 schreef en waarvan het bestaan tot nog toe onbekend was. Onder de titel "Are we alone in the universe?" pende hij zijn ideeën bijeen over het bestaan van buitenaards leven. Mario Livio van Nature kreeg het essay in handen en heeft het voor het wetenschappelijke magazine geanalyseerd.