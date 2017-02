Voor de studie werden hersenscans uitgevoerd bij in totaal 148 kinderen met een zogenoemd "hoger risico op autisme", bijvoorbeeld omdat ze oudere broers of zussen hebben met de aandoening. Bij elk kind werd op drie momenten een hersenscan gemaakt: op de leeftijd van 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar.

Op de scans is bij kinderen met autisme een duidelijke achterstand zichtbaar in het gebied dat verantwoordelijk is voor de zogenoemde "high level functions", zoals de celebrale cortex die instaat voor onze communicatie en taalgebruik. In 80% van de gevallen bleek de hersenscan een goede voorspeller voor de latere ontwikkeling van autisme bij een kind.

"Bij jonge kinderen zijn de oppervlakkige verschillen in hersenontwikkeling dus al zichtbaar voor ze resulteren in gedragingen die we associëren met autisme", zegt onderzoekster Heather Hazlett aan de BBC. "Als we deze voortekenen zien bij kinderen met een verhoogd genetisch risico op autisme, dan kan dat al erg vroeg in de ontwikkeling van het kind een belletje doen rinkelen."