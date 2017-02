De knikkebolziekte is een ongeneeslijke ziekte die vooral voorkomt bij kinderen in Oost- en Centraal-Afrika. De ziekte gaat gepaard met knikkebollen, epileptische aanvallen en soms ook cognitieve achteruitgang en onomkeerbare groeistoornissen. De ziekte komt vaker voor in streken met de ziekte rivierblindheid, veroorzaakt door een specifiek type worm.

Hoogleraar Infectieziekten Bob Colebunders heeft evenwel goed nieuws. "Deze vorm van epilepsie kan relatief eenvoudig voorkomen worden door de bevolking in gebieden met rivierblindheid jaarlijks een dosis ivermectine te laten innemen", zegt hij. "Ivermectine heeft geen ernstige nevenwerkingen en wordt gratis op grote schaal verdeeld door farmabedrijf Merck."