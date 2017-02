Tot hun verbazing stelden ze extreem hoge concentraties vast van de stoffen. Het hoogste gehalte aan pcb's in de vlokreeften lag 50 keer hoger dan de hoeveelheden die gevonden werden in een studie van krabben in een zwaar vervuilde rivier in China.

Dat kan diepgaande gevolgen hebben voor het ecosysteem, zo waarschuwen ze in een studie in Nature.

"We denken nog altijd over de diepzee als dat afgelegen en ongerepte gebied, ver van menselijke impact", zegt hoofdonderzoeker Alan Jamieson. "Maar ons onderzoek toont aan dat jammer genoeg niets minder waar is. Meer nog, de dieren die we onderzochten, bevatten concentraties die vergelijkbaar zijn met die van de meest vervuilde industriële zones in de regio."