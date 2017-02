Wetenschap gaat soms in tegen onze intuïtie. Durft in vraag stellen wat iedereen normaal vindt. In het debat over voeding neemt eredoctor Louise Fresco alleen daarom al een interessante plaats. Ze mijdt de emotie, en pleit voor de feiten De Nederlandse is bio-ingenieur, gespecialiseerd in duurzame productie van voeding, en komt vanuit die insteek tot soms verrassende conclusies.

Zo pleit Fresco er altijd voor om het grotere plaatje te bekijken, en om de discussie met wetenschappelijke argumenten aan te gaan. Onze benadering van voeding is volgens haar te vaak emotioneel. We denken: industrieel is slecht, ambachtelijk is goed. We laten onze blik daarbij vertroebelen door een nostalgisch verlangen naar het verleden. Een verleden dat vaak absoluut niet zo rooskleurig was.

Landbouw is bijvoorbeeld de voorbije honderd jaar is een succes. Een eeuw geleden was 60% van de wereldbevolking ondervoed, nu nog maar 11%. Of nog enkele voorbeelden. Grootschalige landbouw is niet slecht voor het milieu, integendeel. Koeien en kippen hoeven niet buiten te lopen. Het is beter voor het milieu als ze binnen zitten. De bewering dat koolhydraten ongezond zijn is absolute nonsens. Maar wat wel juist is: we genieten te weinig van ons eten.