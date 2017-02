Nu al test het bedrijf Ablynx een oudere generatie nanobody's uit op kinderen met RSV. "Ablynx is een spin-off van de UGent. In kinderziekenhuizen in heel Europa test het bedrijf zijn eigen nanobody's uit. Dat lijkt goed te werken, maar de eerste resultaten zijn niet honderd procent sluitend."

Saelens benadrukt dat de nanobody's van Ablynx anders werken. "Ze binden zich op een andere manier met RSV", zegt hij. "Ze zijn ontwikkeld toen de structuur van het virus minder goed gekend was. In 2012 is hierin een doorbraak gerealiseerd. Het is hierop dat wij met onze nanobody's hebben voortgeborduurd. Maar in vele opzichten heeft Ablynx wel degelijk het pad voor ons geëffend."

Het is overigens goed mogelijk dat wetenschappers in de toekomst ook andere soorten nanobody's bij kameelachtigen weten op te werken om nog meer virussen te bestrijden. "Mogelijk kunnen we ze op termijn ook inzetten in de strijd tegen griepvirussen, hepatitis en zelfs HIV."