Er zijn een aantal parameters die een rol spelen om het risico op lawines in te schatten als men buiten de piste gaat - parameters die bijvoorbeeld uitbaters van pistes ook in acht nemen. "Van boven gezien lijkt het sneeuwtapijt één gesloten laag, maar daaronder kunnen er onvolmaaktheden zitten die - wanneer een snowboarder of skiër erdoor snijdt - de sneeuw laten afschuiven."

Allereerst is er de helling, waarbij vooral bij de middenmoot, de hellingen van 30 à 40 graden het risico exponentieel toeneemt. Toch maakt Sterckx hierbij de nuance dat op de allersteilste hellingen - waar ook minder mensen komen - minder ongelukken gebeuren, omdat die hellingen spontaan ontladen.

Ook de tijdspanne is een belangrijke factor in het verhaal. "Als er op korte tijd veel sneeuw valt, is het mogelijk dat de sneeuw nog niet goed aan elkaar gebonden is."

Qua oriëntatie is er een verschil op te merken tussen het begin en het einde van het skiseizoen. "In november en december zijn het vooral de noordelijk gerichte hellingen die een risico opleveren, terwijl tegen Pasen de zuidelijke hellingen meer gevaren met zich meebrengen. Dat heeft onder andere te maken met de zon, die op dat moment meer schijnt en die bijvoorbeeld vocht ophoopt."

De wind is eveneens een factor. "Soms kan je de wind voelen of zien, soms ook niet. Maar een helemaal gegolfd terrein verraadt dat er geen optimale omstandigheden zijn. De windverplaatsingen zorgen ervoor dat de structuur van de sneeuw veel fragieler is op bepaalde plaatsen."

Als laatste blijkt de onderlaag in het lawineverhaal een cruciale rol te spelen. "De ligging in de zomer is essentieel om te weten wat de risico's inhouden in de winter. Ik denk dan aan weides of rotsblokken of..."

Daarnaast is ook de sneeuwonderlaag belangrijk. "Het begint nu later in het seizoen te sneeuwen, pas in januari is er veel sneeuw. In het begin van het seizoen, rond november, is er weinig sneeuw en is het koud. We moeten sneeuw als een levende materie zien. In november zijn het dan eigenlijk meer ijskristallen die weinig aan elkaar plakken. Dat vormt een korrellaag, een soort valstrik voor de rest van het seizoen tenzij nieuwe sneeuw dit effect neutraliseert. Je kan perfect in januari verongelukken door de sneeuw die in november gevallen is."