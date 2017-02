De afgelopen twee jaar hebben wetenschappers de tombe van Toetanchamon al verschillende keren aan scans onderworpen. De Japanse expert Hirokatsu Watanabe was in september 2015 een van de eersten die dat deed. Met zijn apparatuur ontdekte hij toen naar eigen zeggen holle ruimtes achter de muren met daarin organisch materiaal. Op een persconferentie twee maanden later verklaarde de toenmalige Egyptische minister van Antiquiteiten Mamdouh al-Damati dat hij "90 procent zeker" was van het bestaan van geheime kamers.

Een nieuwe scan van de National Geographical Society zette een domper op de feestvreugde. Deze keer konden de onderzoekers geen enkel spoor van een verborgen ruimte detecteren. Tegelijk begonnen veel egyptologen de conclusies van Watanabe in twijfel te trekken. Hij was immers de enige die de resultaten van zijn zelfgebouwde apparatuur kon interpreteren. Op een conferentie onder egyptologen in mei vorig jaar liepen de gemoederen tussen voor- en tegenstanders van de theorie van Reeves bijgevolg hoog op.