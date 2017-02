Deze zogeheten ecologische val doet de overlevingskansen van de jonge pinguïns fors dalen. Volgens modellen die onderzoekers van de universiteiten van Exeter (Groot-Brittannië) en Kaapstad (Zuid-Afrika) hanteren, liggen de broedcijfers voor pinguïns in deze zones de helft lager dan bij pinguïns die wel aan deze vallen konden ontsnappen.

De onderzoekers brachten zendertjes aan bij 54 jonge pinguïns uit acht kolonies en volgden hen zo via satelliet.

De zwartvoetpinguïn of brilpinguïn is een bedreigde soort. Het is de enige pinguïn die broedt in Afrika. De soort leeft langs de Namibische en de Zuid-Afrikaanse kust, en vormt kolonies op eilanden vlak voor de kust en ook enkele op het vasteland. Zwartvoetpinguïns zijn groepsdieren, die vaak overdag in groep op zee naar voedsel zoeken. Ze eten kleine vis als ansjovis, kleine schaaldieren en inktvis.