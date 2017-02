"Luchtvervuiling door fijnstof is een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden, waaronder China, maar de epidemiologische gegevens over de gevolgen voor de gezondheid zijn schaars", zegt hoofdauteur Maigeng Said Zhou.

De laatste jaren komen er steeds vaker alarmberichten over de luchtvervuiling in China. Zo bleek in 2015 al dat acht van de tien Chinese steden met zware luchtvervuiling kampen. Peking kondigde in december vorig jaar opnieuw het hoogste smogalarm af.