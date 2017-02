Vanop het Internationaal Ruimtestation ISS heeft de Franse astronaut Thomas Pesquet een nachtelijk kiekje van de aarde gedeeld. Er is een wirwar aan verlichte autosnelwegen te zien, maar opvallender is dat België wel heel goed te zien is vanuit de ruimte.

In astronautenkringen wordt wel eens gezegd dat ons land als herkenningspunt gebruikt wordt om zich te oriënteren en feit is dat België fonkelt tussen haar buurlanden. In zijn post schrijft Pesquet dan ook: "België en haar verlichte autosnelwegen zijn gemakkelijk te herkennen!"