Op zondag 12 februari is het “Darwin Day”, de dag waarop de geboorte van Charles Darwin in 1809 herdacht wordt. Die dag wordt voorlopig maar in beperkte kring gevierd, alhoewel Darwin algemeen beschouwd wordt als een van de grootste wetenschappers aller tijden.

In 2014 werd een groot deel van Darwins vele notitieboekjes vrijgegeven door de Cambridge Digital Library en daar is bioloog, wetenschapscommunicator en fan van Darwin Ilja Van Braeckel mee aan de slag gegaan.

Hij analyseerde analyse van 12.000 hoge resolutie scans van de manuscripten en digitaliseerde de handgeschreven letters, wat resulteerde in het gebruiksklare “Darwin Lettertype”.

Het “Darwin lettertype” wordt nu gratis beschikbaar gemaakt voor iedereen. Het kan vrij gedownload en verspreid worden via de volgende WeTransferlink: https://we.tl/iXuRWu64LV