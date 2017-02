Voortbordurend op eerder onderzoek over antisociaal gedrag hebben de onderzoekers eerst een experiment opgezet om de invloed van humeur en context op trolling na te gaan. Ze lieten 667 proefpersonen een kennisproef afleggen. Sommigen kregen erg makkelijke vragen voorgeschoteld, anderen erg moeilijke.

Nadien moesten alle proefpersonen een vragenlijst invullen die naar hun humeur peilde. Weinig verrassend hadden de mensen die de moeilijke proef hadden afgelegd een slechter humeur dan zij die de makkelijke proef achter de kiezen hadden.

Vervolgens moesten alle proefpersonen een artikel lezen dat speciaal voor het experiment was opgesteld. Iedereen moest minstens een commentaar bij het artikel plaatsen. Wie wou, mocht meerdere bedenkingen schrijven, reageren op commentaren van anderen of commentaren een opwaartse of neerwaartse duim geven. Bij sommige deelnemers was de commentaarsectie vooraf gevuld met drie trolcommentaren, bij andere waren drie neutrale commentaren ingevuld.

Proefpersonen die de makkelijke proef hadden afgelegd en het artikel met de neutrale commentaren te zien kregen, schreven in 35 procent van de gevallen zelf een trolcommentaar. Zij die de moeilijke proef hadden afgelegd of het artikel met de trolcommentaren onder ogen kregen, lieten in de helft van de gevallen zelf een trolcommentaar achter. De mensen de moeilijke proef hadden afgelegd én het artikel met de trolcommentaren lazen, schreven in liefst 68 procent van de gevallen zelf een trolcommentaar. Het ging dan telkens om persoonlijke aanvallen of scheldtirades.