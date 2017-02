Uiteraard gingen er heel wat experimenten vooraf aan de ontdekking van Mansfield. Zo was hij de eerste mens die in een volledige, magnetische lichaamsscanner ging staan. Een Amerikaanse professor waarschuwde hem voor de gevaren, maar "mijn berekeningen klopten", was Mansfield zelfverzekerd.

"Het experiment verliep zonder gevaar, alleen had ik het heel warm", zei hij in een interview jaren later, dat u hieronder kunt bekijken. "De magneten hadden een temperatuur van zo'n 50 graden en ze stonden vlak naast mijn gezicht. Ik moest 50 minuten lang blijven staan. Toen ik eruitkwam, was ik dus vooral enorm aan het zweten."

In 1993 werd Peter Mansfield geridderd door koningin Elizabeth. Mansfield overleed twee dagen geleden in Londen. Hij laat zijn vrouw en twee dochters achter en vier kleinkinderen.