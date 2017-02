Betere productie zal logischerwijze leiden tot lagere prijzen. "We moeten de prijs van quinoa kunnen laten dalen met een factor 5", zegt professor Mark Tester van de King Abdullah University of Science and Technology. Met zijn onderzoek wil hij nagaan hoe quinoa de sleutel kan zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. "Als we de prijs van quinoa kunnen terugbrengen tot het niveau van tarwe, dan kunnen we quinoa gaan gebruiken om brood te bakken en in heel wat andere voedselproducten."

Een lagere prijs zou dan wel betekenen dat quinoa niet langer meer voorbehouden blijft voor de "foodies uit de middenklasse" uit rijkere landen. "Zij zullen ervan kunnen blijven genieten. Maar ze zullen het misschien inderdaad minder leuk vinden dat quinoa eten niet meer zo ongewoon is", aldus professor Tester met een kwinkslag.