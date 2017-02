De nieuwe studie overwon een probleem waar veel klimaatonderzoekers mee kampen: dat de effecten van de klimaatverandering zich voltrekken over een veel langere periode dan een traditioneel onderzoek kan vaststellen.

In de bergen konden de onderzoekers dat probleem echter omzeilen door op verschillende hoogtes te meten. Een daling met zo'n driehonderd meter is immers vergelijkbaar met het warmere klimaat over zo'n tachtig jaar.

"Die aanpak liet ons toe om voorspellingen te doen over de effecten van de opwarming in bergachtige ecosystemen zonder de problemen waar experimenten in een lab mee gepaard gaan", zegt Jordan Mayor, die de studie leidde aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen.