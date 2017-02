"Verstedelijking leidt tot eenheidsworst", zegt bioloog Frederik Hendrickx (KBIN). "Steden selecteren sterk voor specifieke kenmerken, zoals een sterk verspreidingsvermogen en een voorliefde voor warmte. Daardoor vind je overal in stedelijk gebied dezelfde paar soorten, zelfs in een stuk bos in de stad, terwijl je daar dezelfde rijke samenstelling verwacht als in een bos op het platteland. Wat voor kevers geldt, gaat wellicht ook op voor veel

andere diergroepen en ook voor planten."

De studie, gepubliceerd in Global Change Biology, is een van de eerste die op zo'n grote schaal aantoont welk effect verstedelijking precies heeft op gemeenschappen van insecten. Inzicht krijgen in die veranderingen is belangrijk om de langetermijngevolgen voor ecosystemen te kunnen inschatten en erop te kunnen anticiperen.