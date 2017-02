Martin Smith, een paleontoloog van de ongewervelden aan de University of Durham, die niet betrokken was bij de studie, noemt de nieuwe ontdekking "opwindend". "Dit is een erg belangrijk fossiel", zegt hij in The Guardian. "Er is veel discussie geweest over de gemeenschappelijke voorouder van de weekdieren, en er is natuurlijk zo'n grote verscheidenheid aan lichaamsvormen bij de hedendaagse weekdieren, gaande van pijlinktvissen tot slakken en verschillende andere dingen, dat het moeilijk is om uit te vissen hoe hun gemeenschappelijke voorouder er uitzag."

Vroeger is voorgesteld dat de gemeenschappelijke voorouder geen schelp had, maar de nieuwe studie, aldus Smith, wijst erop dat een enkele schelp en een radula deel uitmaken van het oorspronkelijke lichaamsplan van de weekdieren, die vervolgens verloren zijn gegaan, aangepast zijn of vermenigvuldigd in de verschillende takken in de loop van de evolutie. "Dit verandert volkomen de manier waarop we naar de vroegste geschiedenis van de weekdieren kijken, en hoe we de fossiele overblijfselen bekijken", zegt Smith.

Niet iedereen is echter overtuigd. Doctor Julia Sigwart, een specialist in de evolutie van weekdieren aan de Queen's University Belfast, zegt dat zelfs met een leeftijd van 480 miljoen jaar, het nieuwe fossiel te jong is om conclusies te trekken over hoe de voorvader van alle weekdieren er zou uitgezien hebben.

"Dit is geen bijzonder oud fossiel in de context van de evolutie van de weekdieren", zegt ze in The Guardian. Maar, zo voegt ze er aan toe, het fossiel toont wel hoe veel verschillende vormen er bestaan hebben in de loop van de geschiedenis van de weekdieren gedurende de laatste 500 miljoen jaar. "Elke keer als we deze uitzonderlijk goed bewaarde fossielen vinden, zijn ze zeer belangrijk voor ons om te begrijpen hoe hun lichaamsplan er uitzag, net omdat dergelijke fossielen zo zeldzaam zijn."