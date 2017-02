"Voor mensen die aan misofonie lijden, is dit goed nieuws", zegt professor Kumar. "Voor de eerste keer hebben we aangetoond dat er een verschil is in de hersenstructuur en de hersenfunctie, in vergelijking met mensen die er geen last van hebben. Dat moet helpen om een sceptische medische wereld ervan te overtuigen dat dit een echte neurologische aandoening is."

"Ik was een van die sceptici", zegt Tim Griffiths, een professor in cognitieve neurologie die ook meewerkte aan het onderzoek. "Tot we de patiënten zagen en begrepen hoe opvallend de kenmerken zijn."