Naast IJsland zijn er nog vulkanische eilanden waarvan wordt vermoed dat ze zijn ontstaan op oude continenten. Zo is er al langer de hypothese dat er zich tussen Madagascar en India een verzonken microcontinent bevindt dat Mauritia wordt genoemd. Wetenschappers van de Wits Universiteit in Zuid-Afrika hebben daarvoor nu sluitende bewijzen aangevoerd.

De vorsers hebben immers op het eiland Mauritius mineraalafzettingen gevonden van 3 miljard jaar oud, terwijl het eiland zelf maar enkele miljoenen jaren geleden is ontstaan. Die mineraalafzettingen wijzen er -net als in het IJslandse voorbeeld- op dat het eiland op een oud continent is ontstaan. Er zijn bovendien ook afwijkingen in de zwaartekracht gevonden, wat ook hier wijst op een dikkere aardkorst.

Mauritia was zo'n 1.500 kilometer breed en diende als een soort buffer tussen het West-Indische subcontinent en Oost-Madagascar. Door aanhoudende tektonische en vulkanische activiteit is het microcontinent uiteindelijk enkele tientallen miljoenen jaren geleden uit elkaar gescheurd. De resten van het continent rusten op de bodem van de Indische Oceaan.