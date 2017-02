Er is volgens Slabbinck één uitzondering. Mannen die vroegtijdig klaarkomen, kunnen wel hun voordeel halen uit alcohol, omdat alcohol remmend werkt. Hij benadrukt echter dat dat allesbehalve een langetermijnoplossing is. "Bij chronische drinkers is het aangetoond dat testosteronwaarden afnemen, net het hormoon dat je nodig hebt om opwinding te kunnen ervaren. Cijfermatig is het zo dat zes op de tien mannelijke veelgebruikers erectiestoornissen hebben en zes procent van de vrouwelijke chronische alcoholgebruikers heeft nooit zin in seks."

Conclusie: Is den drank den duvel bij "Temptation"? Een paar glazen leiden wel degelijk tot een hoger libido. Of zoals Wim Slabbinck het verwoordt: "Geen wonder dat ze zoveel alcohol in "Temptation" serveren, de kans is groter dat er effectief iets gebeurt. Ik ben wel eens benieuwd wat een Temptation zonder alcohol oplevert." Aan de andere kant: "Alcohol leidt eerder tot sukkelseks dan tot goede seks."