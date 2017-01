Alcohol is een drug die zware gevolgen voor de gezondheid kan hebben, en daarvoor hoef je niet elke dag stomdronken te worden. Wie meer drinkt dan de aanbevolen hoeveelheid, - vroeger twee eenheden alcohol per dag voor een vrouw en drie voor een man, nu tien eenheden per week voor iedereen -, loopt een verhoogd risico op hartziekten,beroertes, leverziekten, depressies, dementie en mond-, keel-, maag-, lever- en darmkanker.

Veel onderzoek is er niet naar gedaan, maar een maand geen alcohol drinken, blijkt wel degelijk gunstige effecten te hebben, zelfs voor een gematigde, "sociale" drinker.