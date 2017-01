Er doen heel wat verkeerde opvattingen de ronde over de klimaatverandering. Thiery somt er 5 op en ontkracht ze:



1. Klimaatverandering wordt niet veroorzaakt door de mens.

"Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat door de uitstoot van CO2 en methaan. Zo is er een rechtstreeks verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de stijging van het klimaat in gebieden waar er een dichtbevolkte populatie is zoals Europa, Noord-Amerika en China. Ook in andere gebieden is er een temperatuurstijging."

2. In België zitten we safe.

"Als we evenveel CO2 blijven uitstoten, zullen we in België te maken krijgen met gevolgen zoals een stijgende zeespiegel, meer frequente en intense hittegolven, een verlies aan biodiversiteit en een groter overstromingsrisico. Bij de stijging van de zeespiegel zit het venijn in de staart: omdat het zo’n trage component is in het klimaatsysteem, blijft die nog stijgen lang nadat de laatste ton CO2 is uitgestoten. De keuze die we vandaag maken, heeft dus een impact op de komende eeuwen: zal de zeespiegel minder dan een halve meter of meer dan 10 meter stijgen?"

3. We hebben nog genoeg tijd.

"Een van de belangrijkste parameters om te bepalen of we de opwarming van de aarde tot twee graden Celsius kunnen beperken, is het tijdstip waarop een wereldwijde daling van de CO2-uitstoot wordt ingezet. Stel je voor: je bent op weg naar een berghut met een rugzak vol proviand. Aan het tempo waarmee je nu van je proviand smult, is je rugzak overmorgen al leeg. Maar je moet zeker nog een hele week stappen. Hoe sneller je jouw eetgewoonte aanpast, hoe minder je op het einde van de week zal moeten rantsoeneren. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten. Hoe sneller we die kunnen laten dalen, hoe geleidelijker de daling zal kunnen verlopen."

4. Ik kan zelf niets doen.

"Actie zal nodig zijn van zowel beleidsmakers, organisaties, individuen als lokale gemeenschappen. Je kan als individu een verschil maken. Twee voorbeelden:

Eet minder vlees, of vervang rundsvlees door gevogelte in je dagelijkse voeding. De productie van vlees veroorzaakt veel meer broeikasgassen. Een koe stoot jaarlijks evenveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s, ofwel 70.000 km rijden.

Divest. Mogelijk bezit jouw bedrijf of school aandelen in fossiele industrieën. In dat geval kan je er binnen je organisatie voor ijveren om die van de hand te doen. Grote universiteiten als Harvard en Oxford gingen ons hierin al voor en verkochten al hun olieaandelen. Een recent voorbeeld van bij ons, is de open brief waarin 300 professoren, alumni en de studentenraad van de KU Leuven hun universiteit vragen om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen. Ook indien je zelf aandelen zou hebben in zulke industrieën, kan je aan je bank vragen om die te vervangen door duurzame alternatieven."



5. De oliereserves zijn toch bijna op.

"Het grootste deel van de fossiele reserves, naar schatting meer dan 80 procent, zal onder de grond moeten blijven om de opwarming van de aarde ruimschoots onder de twee graden Celsius te houden."