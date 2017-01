Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van menselijke organen in een dier kozen de wetenschappers voor het varken. De omvang en ontwikkeling van varkensorganen lijkt relatief op hoe dat bij de mens is. Al blijft het genetische verschil tussen mens en varken wel een pak groter dan tussen een rat en een muis, en is zo'n experiment dus allesbehalve evident.

Toch zijn wetenschappers er nu in geslaagd om menselijke stamcellen te laten groeien in varkensembryo's, al moesten de onderzoekers wel zo'n 1.500 varkensembryo's in zeugen plaatsen alvorens het kwam tot een mens-varken chimaera. Maar het resultaat is wel hoopgevend: de menselijke cellen begonnen zich in het dierlijke embryo verder te ontwikkelen. Na 28 dagen werden de embryo's evenwel vernietigd.