In april vorig jaar werd Melissa Benoit, een jonge moeder met een driejarig dochtertje, in een ziekenhuis in Toronto opgenomen met een ernstige bacteriële longontsteking.

De 32-jarige Benoit was geboren met taaislijmziekte of mucoviscidose, een erfelijke, ongeneeslijke ziekte waarbij de longen en andere organen zich vullen met een taai slijm, en ze had een griep opgelopen waardoor ze "respiratoire insufficiëntie" had. Dat wil zeggen dat de gasuitwisseling in haar longen onvoldoende was, en de dokters waren verplicht haar onder verdoving te houden en aan een beademingsapparaat te leggen om haar ademhaling te helpen. Bovenop de griep had zich ook nog een bacteriële infectie in haar longen genesteld.

"Ze kwam in een spiraal terecht waaruit haar longen zich niet meer gingen herstellen. Haar enige hoop was een longtransplantatie", zei dokter Niall Ferguson van het University Health Network in Toronto aan "The Guardian".

Vervolgens werd ze aan verschillende apparaten gelegd om haar tijdelijk in leven te houden, maar haar toestand bleef achteruitgaan: de bacteriën in haar longen werden resistent voor zowat alle antibiotica, waardoor haar lichaam in sceptische shock belandde en haar bloeddruk dramatisch daalde. Bij septische shock veroorzaken gifstoffen van bacteriën en bepaalde stoffen van het afweersysteem. een verwijding van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt en vitale organen niet genoeg meer doorbloed worden. Dat was ook bij Benoit het geval: een na een begonnen haar organen het op te geven.