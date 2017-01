In het noorden van Europa (de boreale zone, het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond) zal het natter worden. In het gematigde gebied tussen noord en zuid, waarin ook België en Nederland liggen, is er een verhoogd risico op overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel en op hittegolven in de zomer. Volgens het EMA gaan we ons moeten aanpassen, zowel aan te weinig als aan te veel water. "Dat is een uitdaging voor de landbouw, maar ook voor de stedelijke context", zegt Bruyninckx.

De uitdagingen zijn groot, onder meer voor de landbouw, voor de volksgezondheid (meer verspreiding van tropische ziektes) en op het vlak van kustbescherming. "De klimaatverandering zal nog vele decennia voortduren", zegt Bruyninckx. "De omvang van de klimaatverandering in de toekomst en de gevolgen ervan zullen afhangen van de doeltreffendheid waarmee we uitvoering geven aan onze wereldwijde overeenkomsten om broeikasgassen terug te dringen, maar ook van de juiste aanpassingsstrategieën en beleidsmaatregelen om de risico's van de huidige en verwachte klimaatextremen te veranderen."

Maar beschermen tegen de gevolgen van de opwarming kan alleen als die opwarming binnen de perken blijft. "Wanneer je denkt aan een wereld van 4 graden en meer verandering, dan kom je terecht in een andere wereld", zegt Bruyninckx. "De Middellandse Zee wordt dan een woestijngebied."