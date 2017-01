Een medewerker van het Institute for Liver and Digestive Health aan de University College London Medical School, dat de testen voor het onderzoek verzorgde, noemde het resultaat onthutsend. "Ik denk niet dat iemand dat al ooit tevoren waargenomen heeft", zo zei Kevin Moore in New Scientist.

De glucose in het bloed werd gemeten nadat de deelnemers acht uur lang niets gegeten of gedronken hadden buiten water. Dat stimuleert de aanmaak van het hormoon glucagon, dat glucose vrijgeeft in het bloed uit voorraden in het lichaam. Bij een gezond individu, veroorzaakt een toename van glucose in het bloed de productie van insuline, dat bepaalde cellen ertoe aanzet om glucose uit het bloed op te nemen zodat de hoeveelheid glucose in het bloed op een veilig niveau blijft.

Type 2 diabetes ontstaat wanneer de cellen niet langer reageren op de insuline, wat leidt tot een hoge suikerspiegel in het bloed. De vermindering van de glucose in het bloed bij de deelnemers aan de maand zonder alcohol, kan betekenen dat hun lichamen gevoeliger waren geworden aan insuline, en meer glucose uit het bloed haalden, wat wijst op een beter regeling van de suiker in het bloed.