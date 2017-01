"Indien een tumor wordt verwijderd uit een patiënt dan kunnen we de DC's uit de patiënt isoleren", legt professor Jo Van Ginderachter (VIB/VUB) uit aan Bruzz. "Die worden dan opnieuw bij de patiënt ingespoten. Als we dan het immuunsysteem aanwakkeren, kunnen we voorkomen dat de patiënt hervalt." Of de DC's bij alle soorten menselijke kankers voorkomen is nog niet duidelijk, tot nog toe heeft het team van Van Ginderachter ze wel al in alle onderzochte kankers gevonden.

De vondst is veelbelovend, maar moet wel met de nodige terughoudendheid worden bekeken. De studie is uitgevoerd bij muizen en een klinische studie bij mensen is nog niet voor morgen. "Om dit aan te wenden is een veel groter onderzoek nodig", beaamt Van Ginderachter. Specifiek omdat de immuuntherapie zou worden aangewend om herval te voorkomen, moeten patiënten 5 jaar na het einde van hun kankerbehandeling worden gevolgd. De uitslag van dat onderzoek is dus nog niet voor morgen.