Het onderzoek van het Israëlische team is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift "Nature" en het wordt blijkbaar als erg belangrijk beschouwd. Nature publiceert in dezelfde editie ook een analyse van de studie, waarin viroloog Alan Davidson van de University of Toronto onder meer uitlegt waarom de ontdekking tot opwinding leidt in het vakgebied van de microbiologie.

Ook microbioloog Marcie Clokie van de University of Leicester is onder de indruk van de studie. "Dit wordt een van die publicaties die het vakgebied transformeren", zei ze in Scientific American.

Ze noemt de studie "ergerlijk goed" en zegt dat ze er zelf ook al aan gedacht had om dergelijke experimenten uit te voeren om te kijken of er iets in het medium - de vloeistof waarin de bacteriën en de virussen zitten - zit. Clokie verwacht dat andere specialisten nog andere communicatiesystemen bij virussen zullen ontdekken.

Ook teamleider Sorek stelt zich de vraag of virussen die complexere organismen, zoals mensen, infecteren, met elkaar kunnen communiceren. Hij merkt daarbij op dat hiv- en herpesvirussen ook zowel virulente als gematigde, latente infecties kunnen veroorzaken. "Als je een molecule zou hebben die de virussen in een volledig latente staat zou brengen, zou dat een goed geneesmiddel zijn", zo zei hij.