Vitamine D is essentieel voor de botvorming in ons lichaam. De vitamine bevordert de opname van de mineralen calcium en fosfor in het bloed en de beenderen. Vitamine D is niet alleen belangrijk voor sterke botten en tanden, maar ook voor een sterkere weerstand en een goede spierwerking. Er zijn ook aanwijzingen dat vitamine D een beschermende rol kan spelen bij kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en auto-immuunaandoeningen, al is dat nog onvoldoende aangetoond.