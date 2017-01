In het hele verhaal staat het kind centraal. "Het kind moet worden ingelicht. Een kind niet informeren, is volledig fout. Vanaf de lagere schooltijd kunnen onze psychologen de situatie beginnen uit te leggen. De diagnose niet meedelen aan de kinderen, veroorzaakt problemen later."

Ook de ouders zijn een belangrijke partij. "Voor de ouders is het vreselijk als er bij de geboorte twijfel heerst of het een jongen of een meisje is", vertelt Hoebeke. Zij worden opgevangen door psychologen om dit te verwerken. Er is ook vaak druk van de ouders om te opereren. "Veel ouders zijn vragende partij. Een meisje met een penis, hoe ga je daarmee om in deze maatschappij? Niet veel ouders kiezen de piste om te wachten."

En dan is er nog het artsenteam en de activisten. Zij moeten rond de tafel gaan zitten, want het is geen zwart-wit-verhaal, volgens Hoebeke. "Vroeger werden er te veel kinderen geopereerd. Zo waren er vaak clitoris-amputaties. Nu is de slinger misschien wat te veel naar de andere kant doorgeslagen en worden er soms ingrepen in medisch bedreigende situaties niet uitgevoerd onder druk van lobbygroepen."