De Food Standards Agency toont zich bezorgd dat de Britten te veel acrylamide opnemen via hun voeding en is met een campagne gestart, "Go for Gold", die mensen wil aansporen hun eet- en kookgewoontes onder de loep te nemen.

Acrylamide is een chemische stof die in verschillende soorten voedsel terug te vinden is als een natuurlijk bijproduct van het kookproces. Het hoogste gehalte zit in voedsel met een hoog zetmeelgehalte dat aan een temperatuur hoger dan 120 graden gebakken, geroosterd of gefrituurd is. Denk aan brood, ontbijtgranen, crackers en cakes. Maar ook aan (zoete) aardappel en frietjes, en knol- en wortelgroenten zoals pastinaak, biet en raap. En koffie.

Tijdens het kook- (bak-, rooster-, grill-, frituur-)proces vormen de suikers, aminozuren en water in het voedsel samen kleur, smaak en aroma's. Maar dus ook acrylamide. Hoe hoger de temperatuur en/of hoe langer het bakproces, hoe meer acrylamide er gevormd wordt. En ook: hoe donkerder de kleur bij het eindresultaat, hoe meer acrylamide er op je bord ligt.