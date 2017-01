Mieren vallen op in de wereld van de insecten door hun vermogen om te navigeren, hun weg te vinden, doorheen allerlei verschillende terreinen.

Ze leven in grote kolonies, en ze moeten op zoek gaan naar voedsel, soms over grote afstanden, en vervolgens hun buit terug slepen naar hun nest. Vaak trekken ze daarbij hun voedsel voort, wat betekent dat ze zelf achterstevoren moeten gaan.

Uit een studie van woestijnmieren (Cataglyphis bicolor) is gebleken dat de mieren op de juiste weg blijven door de positie van de zon in de lucht in zich op te nemen, en die te combineren met visuele informatie over hun omgeving. Als er een spiegel werd gebruikt om de zon te verduisteren, gingen ze in de verkeerde richting.

Het was al bekend dat de woestijnmieren regelmatig de hoek bepalen die ze innemen tegenover de zon, om hun positie te bepalen en ook dat ze blijkbaar intuïtief hun stappen tellen, en zo weten hoe ver ze moeten stappen om terug te geraken.

Nu is de belangrijkste ontdekking van de Britse en Franse onderzoekers dat de mieren de juiste richting kunnen aanhouden, onafgezien van welke positie ze zelf innemen tegenover die richting.

"Onze belangrijkste bevinding is dat mieren hun reisrichting los kunnen koppelen van de oriëntatie van hun lichaam", zei doctor Antoine Wystrach van de University of Edinburgh en het CNRS in Parijs aan de BBC. "Ze kunnen een reisrichting aanhouden, laat ons zeggen naar het noorden, onafhankelijk van de oriëntatie van hun lichaam op dat ogenblik."

Als de mieren achterstevoren lopen, om hun voedsel naar hun nest te slepen, combineren ze de gegevens over de positie van de zon met visuele aanwijzingen. Geregeld stopte ze ven, lieten het voedsel vallen, en keken snel even naar hun route.