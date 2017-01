In de krant De Zondag legt de N-VA’er uit wat de kwalijke gevolgen zijn te veel stikstof in de zee. "Die hoge stikstofconcentraties stimuleren de groei van een overdaad aan algen, die in sommige gevallen zelfs giftig zijn voor watersporters en zeedieren", aldus Wollants.Stikstof is namelijk een meststof die planten doet groeien, op het land en in zee.

In een reactie aan VRT Nieuws legt Wollants ook uit dat ook de visserij eronder lijdt, want door de te hoge stikstofconcentraties daalt het visbestand in de Noordzee.

Om het teveel aan stikstof terug te dringen, zal België moeten samenwerken met verschillende landen, merkt Wollants op . “Want de stikstof wordt niet alleen via de Schelde aangevoerd, maar wordt ook via de Maas en de Rijn aangevoerd.” Dus zullen ook onder andere Nederland en Duitsland met België moeten samenwerken. En sneller dan vandaag het geval is, want "aan dit tempo duurt het nog meer dan honderd jaar vooraleer we de doelstellingen bereiken", stelt Wollants nog. "Dat wil zeggen dat we meer inspanningen nodig hebben, bijvoorbeeld op vlak van waterzuivering en landbouw."