De waarneming van die veranderingen is niet enkel verder bewijs voor het bestaan van de kwantumfluctuaties, ze zou ook aantonen dat de onderzoekers een manier hebben gevonden om experimenten in de kwantumwereld te observeren zonder de resultaten in de war te sturen. In de kwantumwereld is het immers zo dat een observatie van een deeltje de kwantumtoestand van dat deeltje laat "dichtklappen", vernietigt in feite.

"We kunnen kwantumtoestanden analyseren zonder ze te veranderen bij de eerste benadering", zo zei Leitenstorfer aan Sciencealert.com.

Normaal gezien, als je zoekt naar het effect van kwantumfluctuaties op een enkel foton - een lichtpartikel -, moet je dat lichtpartikel opsporen, of het zelfs versterken, om het effect te kunnen zien. En dat zou de "kwantumhandtekening" die op dat foton is achtergebleven, verwijderen, wat het geval was bij het experiment van het team in 2015.