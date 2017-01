Wim Thiery bestudeert met behulp van een mondiaal klimaatmodel de historische en toekomstige invloed van irrigatie op klimaat-extremen. Zijn modellen en satellietwaarnemingen voorspellen dat extreme weersomstandigheden in de toekomst zullen intensiveren. Op die manier draagt zijn werk bij tot de rapporten die het VN-klimaatpanel opstelt. Hij ontwikkelt daarnaast ook een plaatselijk waarschuwingssysteem voor Afrika’s grootste en gevaarlijkste meer, Lake Victoria. De extreme stormen doden daar jaarlijks meer dan drieduizend vissers.

“Meer dan ooit is onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering nodig, om mensen te waarschuwen voor potentiele desastreuze consequenties. De wijdverspreide irrigatie en de beperkte aanpassingsmogelijkheden van de lokale bevolking kunnen ervoor zorgen dat klimaatverandering en watertekort een enorm impact op mensenlevens hebben, vooral in ontwikkelingslanden,” zo zei Wim Thiery. “Wetenschappelijk onderzoek is een fundamentele stap in de vermindering van dat effect. Ik ben dan ook sterk overtuigd van de noodzaak om klimaatonderzoek te doen en extreem gemotiveerd om hier zelf aan bij te dragen.”