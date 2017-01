In 1963 werd hij door de ruimtevaartorganisatie NASA geselecteerd in de derde lichting astronauten. In juni 1966 maakte hij samen met Thomas Stafford zijn eerste ruimtevlucht in de Gemini-9. De driedaagse missie kende veel problemen en het was niet mogelijk om de cabine te koppelen aan een doelraket omdat het omhulsel van die raket niet helemaal losgeraakt was. Cernan maakte toen ook een ruimtewandeling.

In mei 1969 maakte Cernan zijn tweede ruimtevlucht in de Apollo-10. Het was slechts de tweede keer dat een bemande capsule naar de maan en terug reisde en het was de laatste testvlucht voor de eigenlijke maanlanding van Apollo-11 enkele maanden later.

In december 1972 konden Eugene Cernan en Harrison Schmitt als laatste mensen tot nu toe voet op de maan zetten. Beiden verbleven drie dagen op de maan. Hun Apollo-17 was de laatste missie van het succesvolle project.

Na zijn ruimtecarrière nam Cernan ontslag bij de NASA en was hij actief in documentaires over wetenschappen en werkte hij voor de tv-zender ABC. In 1999 schreef hij zijn biografie "The Last Man on the Moon".