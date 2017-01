Geneesmiddelen die specifiek het Spns2-gen aanpakken, zouden dezelfde vermindering van het aantal uitzaaiingen kunnen teweegbrengen als het uitschakelen van het gen bij de muizen, maar dat is nog verre toekomstmuziek.

"We hebben interessante nieuwe biologie ontdekt die we misschien zullen kunnen gebruiken, - het vertelt ons dat dit gen betrokken is bij de groei van tumoren", zo zei Adams aan de BBC News-website.

"Deze studie bij muizen geeft nieuwe inzichten in welke genen een rol spelen bij de uitzaaiing van kanker, en ze kan mogelijk leiden tot een nieuwe manier om in de toekomst kanker te behandelen", zei dokter Justine Alford van Cancer Research UK die niet bij de studie betrokken was.

"Kanker die uitgezaaid is, is moeilijk te behandelen", zo zei ze, "en onderzoek zoals dit is cruciaal in de zoektocht naar manieren om dit proces aan te pakken."