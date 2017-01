De studie, die gepubliceerd is in het medische vakblad The Lancet, bestond uit twee verschillende studies. In de eerste werden de hersenen, het beenmerg, de milt en de slagaders van 293 patiënten van gemiddeld 55 jaar oud zorgvuldig onderzocht, en de patiënten werden gevolgd gedurende gemiddeld vier jaar om te zien of ze een cardiovasculaire aandoening kregen. In die periode kregen 22 patiënten inderdaad een dergelijke aandoening, en dat bleken de patiënten te zijn met een hogere activiteit in de amygdala.

De tweede, erg kleine, studie bekeek bij 13 patiënten de relatie tussen hun stressniveau en ontstekingen in het lichaam. Uit die studie bleek dat de patiënten die aangaven de hoogste stressniveaus te hebben, de hoogste activiteit in de amygdala hadden, en de meeste aanwijzingen voor ontstekingen in hun bloed en slagaders.

"Onze resultaten geven een uniek inzicht in hoe stress kan leiden tot cardiovasculaire ziekten", zei professsor geneeskunde aan de Harvard Medical School Ahmed Tawakoi, de belangrijkste auteur van de studie, aan de BBC-website. "Dit wijst er op dat het verminderen van stress voordelen kan bieden die verder gaan dan een verhoogd gevoel van psychologisch welzijn."

Volgens de onderzoekers kan stress een even belangrijke risicofactor zijn voor cardiovasculaire aandoeningen als roken en een hoge bloeddruk.